قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:26 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 7 أكتوبر 2024.
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