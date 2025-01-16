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الرياضة - 11:51 - وصل كام؟.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - وصل كام؟.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - وصل كام؟.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:51 صباحاً - شهد سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 استقراراً في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار
الدولار
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
البنك المركزي المصري 50.50 جنيه 50.38 جنيه
البنك الأهلي المصري 50.48 جنيه 50.38 جنيه
بنك مصر 50.48جنيه 50.38 جنيه
البنك التجاري الدولي 50.48 جنيه 50.38 جنيه
بنك الإسكندرية 50.48 جنيه 50.38 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.53 جنيه 50.44 جنيه
بنك كريدي أجريكول 50.49 جنيه 50.39 جنيه
سعر الدولار
سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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