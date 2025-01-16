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الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني.

وأشادت الوزارة، في بيان لها، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق، مؤكدة أن هذه المساعي تعكس أهمية التعاون الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة.

ودعا البيان إلى ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مجددا موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، كما شدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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