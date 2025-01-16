مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يشارك كواليس «الكابتن» مع آية سماحة |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:02 مساءً - شارك الفنان أكرم حسني، كواليس جديدة من مسلسل «الكابتن» مع الفنانة آية سماحة، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أكرم حسني، صور كواليس مسلسل الكابتن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: «صباح الفل يا سما».

تفاصيل مسلسل الكابتن

وتدور أحداث مسلسل الكابتن، في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكابتن "، بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يقدم أكرم حسني، تتر مسلسله «الكابتن»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي اعتاد تقديمه بصوته في كل أعماله.