موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:02 مساءً - موعد بداية الفصل الدراسي الثاني.. مع اقتراب انتهاء ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن موعد انتهاء إجازة نصف العام موعد بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، ويستمر حتى بداية شهر يونيو 2025.

موعد بداية إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

موعد بدء الدراسة بالترم الثاني للجامعات

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد لمدة 16 أسبوع.

موعد بداية إجازة نصف العام في الجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.