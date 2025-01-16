مدبولي: ملف توطين صناعة السيارات شهد حدثين مهمين هذا الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف توطين صناعة السيارات شهد حدثين مهمين هذا الأسبوع، أولهما اللقاء مع الشركة الصينية المصنعة للإطارات، والتي لديها قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية، وتم الاتفاق على مضاعفة إنتاج المصنع القائم على صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم حفر 105 آبار نفط جديدة خلال الـ 6 أشهر الماضية أضافت 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.

ولفت إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وفيما يتعلق بالدين فهو «شغلنا الشاغل»، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.