فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية في مصر على إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية في مصر على إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا - أخبار كلمتك

أول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية في مصر على إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:51 مساءً - أصدر المكتب الإعلامي الكاثوليكي بـ الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بيانا يوضح صحة ما أشيع عن إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، متحدًا مع كل الكنيسة الكاثوليكية بالعالم أجمع، إنه لا صحة لما يُشاع أو يُفسر بطريقة خاطئة من إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا.

الكنيسة الكاثوليكية في مصر

وأوضح بيان الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنه رغم احترامها للأشخاص المَعنيين، كإنسان، إنها لا تستطيع قبول أولئك الذين يمارسون المثلية الجنسية، أو لديهم ميول مثلية أو يدعمون ما يسمى بالثقافة المثلية، في المدرسة اللاهوتية أو الكهنوتية.

وأضاف بيان الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنه مرفق النص المترجم من اللغة الإيطالية لوثيقة الإرشادات فيما يخص المدارس اللاهوتية لعام 2025 بند 44: فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول المثلية الذين يتوجهون إلى المعاهد الدينية، أو الذين يكتشفون هذا الوضع أثناء تدريبهم، بما يتماشى مع قدراتهم. إن السلطة التعليمية، والكنيسة، مع احترامها العميق للأشخاص المعنيين، لا يمكنها السماح بدخول من يمارسون المثلية الجنسية، أو من لديهم ميول مثلية متجذرة بعمق، إلى المدرسة اللاهوتية والرتب المقدسة.

اقرأ أيضاً
موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الختان

البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

برلمانيون يشيدون بدور مصر الفاعل بقيادة السيسي في اتفاق وقف النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق