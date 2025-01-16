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تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:00 مساءً - حذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك الجمعة حتى الأحد

 


وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة  ، حيث يسود طقس معتدلا على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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