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"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

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"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

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"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:15 مساءً -  وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.

 

إنتاج 22600 طن سنويًا خميرة جافة نشطة لحظية

 ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنويًا خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.

 

قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"

 ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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