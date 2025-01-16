برنامج المنح الصغيرة يشارك المجتمع المدني الاحتفال بيوم البيئة الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:02 مساءً - نفذت جمعيات منظمة المجتمع المدني، التي تتولى تنفيذ مشروعات ممولة من برنامج المنح الصغيرة، العديد من الأنشطة والفعاليات، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2025.

وتنوعت الأنشطة والفعاليات ما بين حملات للنظافة والتشجير، وورش عمل وجلسات للتوعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية ولمبات الليد الموفرة للطاقة.

ويجرى الاحتفال بيوم البيئة الوطني يوم 27 يناير من كل عام، اليوم الذي شهد صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر، القانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك بمبادرة من المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، وتحت رعاية وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ويقام احتفال هذا العام تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس الاستدامة».

ففي محافظة قنا، نظمت جمعية تنمية المجتمع بنقادة ندوة للتوعية بالحلول المستدامة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ضمن مشروع الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية «الخير كله في سفيرنا»، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، وتناولت الندوة، التي شهدت مشاركة كبيرة من الأهالي في منطقة تنفيذ المشروع، التعريف بالآثار البيئية والصحية السلبية لحرق المخلفات، مع تقديم حلول مبتكرة لتحويلها إلى موارد اقتصادية، لدعم الزراعة المستدامة وتحسين مستوى معيشة السكان.

كما نظمت جمعية الآفاق العليا للتنمية وخدمة المجتمع ندوة جماهيرية، ضمن مشروع إعادة تدوير مخلفات النخيل ومكافحة سوسة النخيل بقرى مركز إطسا، في محافظة الفيوم، بهدف توعية للمزارعين بأخطار حرق مخلفات النخيل، وكيفية الاستفادة منها في إنتاج أعلاف للماشية والأسمدة العضوية، كما تم التأكيد على شعار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حول الترابط بين الطاقة والغذاء والمياه والنظم البيئية، باعتبارها مقومات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار مشروع «وراق جرين»، واصلت جمعية بيت على الصخر، بمحافظة الجيزة، تنفيذ أنشطتها للحفاظ على الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، وعقدت الجمعية حلقة نقاشية للتوعية بأهمية الأشجار في مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، وأظهرت مناقشات المشاركين في اللقاء أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لحماية النظم البيئية، واعتبروا أن كل شجرة يتم قطعها تمثل خسارة للأجيال المقبلة.

وفي محافظة الجيزة أيضاً، أطلقت جمعية سوا على الجنة للتنمية ورعاية الفئات الخاصة سلسلة من الأنشطة والرسائل التوعوية، طوال شهر يناير، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، ضمن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتشمل هذه الأنشطة مناطق «إمبابة وأوسيم وبشتيل وحدائق أكتوبر»، بالتعاون مع الأحياء والوحدات الصحية في المناطق المستهدفة، بهدف نشر الوعي بأهمية استخدام الطاقة الشمسية، ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، كما أعلنت الجمعية عن تقديم تدريبات مجانية للشباب حول تركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وصيانة لمبات الليد الموفرة للطاقة.