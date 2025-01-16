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وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء - أخبار كلمتك

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وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:55 صباحاً -  وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر ديوان عام محافظة جنوب سيناء، وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة  إلى المحافظة من أجل حضور ختام البطولة العربية ومهرجان الهجن.

 وستضمن الزيارة قيام  الوزير بالعديد من الجولات  التفقدية بالمحافظة، والتي ستشمل على تفقد ومتابعة العديد من المشروعات الرياضية والشبابية المقامة بالمحافظة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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