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ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:00 مساءً - أسعار سبائك الذهب، ارتفعت أسعار سبائك الذهب  بنحو 100 جنيه في حركة تداولات اليوم الخميس 16 يناير 2025، في الأسواق حيث بلغ سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4945 جنيهًا. 

 

أسعار سبائك الذهب

 وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ والاستثمار الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث. 

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أسعار سبائك الذهب، كلمتك

 

وترصد “كلمتك” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي: 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم 

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4945 جنيهًا. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 12300 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ 49450  جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 494500 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4945000 جنيهًا.

 

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سبائك الذهب، كلمتك

 

سبائك الذهب

 الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

 وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

 

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سبائك الذهب

 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في سبائك الذهب يساعد في بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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