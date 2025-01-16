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قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والأبل بنزلة السمان (صور) - أخبار كلمتك

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قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والأبل بنزلة السمان (صور) - أخبار كلمتك

قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والأبل بنزلة السمان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:55 صباحاً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري لفحص وعلاج الخيول والأبل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لخدمة الأفواج السياحية بالمنطقة الأثرية وذلك تنفيذا لفعاليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل" بالتعاون بين وزارات الزراعة والسياحة والآثار.

أسفرت القافلة البيطرية عن علاج ١٧٢٠ حيوان من الخيول والأبل، وعلاج ٣٤٢ خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبية، وعلاج ١١٧ خيل من التهابات المفاصل والعرج، وعلاج ٣٢٠ جمل ضد الطفيليات، وعلاج ٢٤٣ من الخيول والإبل من أمراض سوء التغذية والضعف العام.
 

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كما تمكنت القافلة من علاج ٢٥٧ حيوان من الأمراض الباطنية، وتجريع ٤٠٠ رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، ورش ٥٠٠ رأس ضد الطفيليات الخارجية وعلاج  ٣٦ حاله خيول من الجراحات البسيطة وعلاج للحافر.
 كما قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المربيين عن اهم امراض الخيول والابل والرعاية الصحية السليمة وكيفية التعامل معهم.
 

تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تطبيق فعاليات البرنامج بصفة دورية ومستمرة بجميع المواقع الأثرية بالمحافظة لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك قوافل بيطرية تجوب كافة المناطق الأثرية وتقوم بالكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة بها، بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة بها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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