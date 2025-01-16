الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع حالة عدم الاستقرار والتذبذب، التي تشهدها أسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4331 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3790 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3248 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، سجل نحو 30320 جنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم، سجل نحو 2697 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

- بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3970.5 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3248.5 جنيه للبيع، و 3227.25 جنيه للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2526.75 جنيه للبيع، و2510 جنيها للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 2165.75 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 1624.25 جنيه للبيع، و1613.5 جنيه للشراء.

- وصل سعر الجنيه الذهب نحو 30320 جنيها للبيع، و30120 جنيها للشراء.

- سجل سعر أونصة الذهب نحو 2694.21 دولار للبيع، و2693.94 دولارا للشراء.