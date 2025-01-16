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ترتيب الدوري الإنجليزي، آرسنال يقترب من قمة ليفربول - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الإنجليزي، آرسنال يقترب من قمة ليفربول - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي، آرسنال يقترب من قمة ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:45 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي، ضيق آرسنال الخناق علي ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما وصل الجانرز للنقطة 43 خلف الريدز بعد حسم آرسنال ديربي لندن أمام توتنهام 2-1 بالجولة الـ 21.

ومن المقرر أن تختتم الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي اليوم الخميس بمواجهتي إبسويتش تاون ضد برايتون، ومانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 21 

1- ليفربول 47 نقطة 
2- آرسنال 43 نقطة
3- نوتينغهام فورست 41 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة
5- تشيلسي 37 نقطة
6- مانشستر سيتي 35 نقطة
7- أستون فيلا 35 نقطة
8- بورنموث 34 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برينتفورد 28 نقطة
11- برايتون 28 نقطة
12- وست هام يونايتد 26 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
14- كريستال بالاس 24 نقطة
15- مانشستر يونايتد 23 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- إبسويتش تاون 16 نقطة
18- وولفرهامبتون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وحسم آرسنال ديربي شمال لندن أمام ضيفه توتنهام، لصالحه بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخلف آرسنال بهدف سجله سون هيونج مين، قبل أن يسجل هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليقلص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 4 نقاط، علما بأن للريدز مباراة مؤجلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فاز آرسنال بثلاث مباريات متتالية ضد توتنهام لأول مرة على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأضافت الشبكة أن الجانرز حقق الفوز ذهابا وإيابا على توتنهام في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة مرتان تحت قيادة ميكيل أرتيتا و3 مرات تحت قيادة آرسين فينجر.

وتابعت الشبكة أن توتنهام خسر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزيمة في هذه المرحلة من الموسم بالمسابقة (11 مباراة أيضًا في المواسم 1997/1998 و2003/2004 و2008/2009).
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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