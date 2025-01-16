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مشاهير العرب - تحت الملاحظة.. السيناريست حاتم حافظ يكشف عن تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تحت الملاحظة.. السيناريست حاتم حافظ يكشف عن تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تحت الملاحظة.. السيناريست حاتم حافظ يكشف عن تطورات حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:02 مساءً - كشف السيناريست حاتم حافظ، عن تطورات حالته الصحية وذلك بعدما نقل للمستشفى، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب حاتم حافظ منشور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكر الله لكم سؤالكم ودعواتكم الحمد لله أنا بقيت أحسن، ومستني بس تحت الملاحظة للاطمئنان، بعتذر طبعا عن عدم تمكني من الرد على تليفوناتكم ورسائلكم وأجدد امتناني لمحبتكم».

حاتم حافظ

تعرض السيناريست حاتم حافظ لأزمة صحية

وأثار المؤلف حاتم حافظ، حالة من القلق لدى عدد كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية مزمنة.

وكانت الصفحة الرسمية للمؤلف حاتم حافظ، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرضه لوعكة صحية، قائلة: «حاتم محجوز في المستشفى من أول امبارح بالليل الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة اتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين دعواتكم يعدي النوبة على خير».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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