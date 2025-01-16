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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل «عايشة الدور» لـ دنيا سميرغانم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل «عايشة الدور» لـ دنيا سميرغانم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل «عايشة الدور» لـ دنيا سميرغانم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:37 مساءً - تشارك الفنانة دنيا سمير غانم، في الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل جديد بعنوان «عايشة الدور»، وذلك بعدما حققت ناجحا باهرا في مسلسل «جت سليمة» الذي عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

وتدور أحداث مسلسل عايشة الدور، حول شخصية دنيا سمير غانم التي تلعب دور سيدة مطلقة، وتواجه العديد من المفارقات الكوميدية مع تطور الأحداث، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، بينما الإنتاج من نصيب أحمد السبكي، العمل يتكون من 15 حلقة، ومن المفترض عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

دنيا سمير غانم ومسرحية مكسرة الدنيا

ومن المقرر أن يشارك دنيا سمير غانم في المسلسل، محمد ثروت، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، بإضافة لمجموعة من النجوم سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

يُعد مسلسل عايشة الدور، عودة قوية لـ دنيا سمير غانم إلى شاشة رمضان بعد غيابها عن الموسم الرمضاني 2024، حيث كانت قد قدمت آخر أعمالها في رمضان 2023 من خلال مسلسل «جت سليمة»، الذي كان يحمل طابعًا تاريخيا كوميديًا، المسلسل حقق نجاحًا ملحوظًا وكان من تأليف كريم يوسف وندى عزت، ومن إخراج إسلام خيري، وشاركت في بطولته مجموعة من النجوم مثل محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومايان السيد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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