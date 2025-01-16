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"معلومات الوزراء" يرصد بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب غزة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب غزة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب غزة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:01 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان وقف إطلاق النار في غزة 19 يناير.. ما هي بنود المرحلة الأولى من الاتفاق؟

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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