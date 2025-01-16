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مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:46 صباحاً - ينتظر جمهور الفنانة حنان مطاوع، عرض مسلسلها الجديد بعنوان «صفحة بيضا»، عبر شاشة on، وذلك ضمن موسم مسلسلات «الأوف سيزون».

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل صفحة بيضا، وأبطاله ومواعيد عرضه.

أحداث مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا، حول شخصية تدعى «ضي»، التي تجسدها حنان مطاوع، وتخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل.

وبينما يطاردها من يسعى إلى التخلص منها، تجد نفسها مضطرة إلى الاختباء حتى تتكشف الحقيقة. وفي الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، قالت البطلة: «كلّ اللي بحلم بيه أروح مكان محدش فيه يعطّلني.. أبدأ صفحة بيضا».

مسلسل صفحة بيضا لـ حنان مطاوع

أبطال مسلسل صفحة بيضا

ويشارك في بطولة مسلسل صفحة بيضا، عدد من نجوم الفن أبرزهم: وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى،

مسلسل صفحة بيضا لـ حنان مطاوع

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى

ويواصل الجمهور البحث عن مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى، حيث يبدأ العرض يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير الجاري، عبر شاشة ON، وذلك في تمام الساعة الـ 7:00 مساء.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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