نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - أعلنت نقابة الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2023 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، يوم الخميس 16 يناير 2025، بدار الحكمة، حتى الساعة 2 عصرًا، مشيرة إلى أن حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية سيكون للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 26 ديسمبر 2024.

وأوضحت نقابة الأسنان، أنه سيتم التسليم طبقًا للآتي:

1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 26 ديسمبر 2024.

2- يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 26 ديسمبر 2024.

3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى وترخيص مزاولة المهنة.

4- التسليم يتم للطبيب بشخصه.

5- تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

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