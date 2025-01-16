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نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

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نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

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نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً -  أعلنت نقابة الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2023 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، يوم الخميس 16 يناير 2025، بدار الحكمة، حتى الساعة 2 عصرًا، مشيرة إلى أن حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية سيكون للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 26 ديسمبر 2024.

وأوضحت نقابة الأسنان، أنه سيتم التسليم طبقًا للآتي:

1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 26 ديسمبر 2024.

2-  يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 26 ديسمبر 2024.

3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى وترخيص مزاولة المهنة.

4- التسليم يتم للطبيب بشخصه.

5- تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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