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نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

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نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - أعلنت نقابة الأسنان، عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة حق الأطباء خريجين دفعة 2023 في التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك فى إطار حرص النقابة على مصلحة أعضائها ودعمًا لحق أطباء دفعة 2023 في التكليف.

وأوضحت أن تشكيل اللجنة، جاء بعد عقد مجلس النقابة لاجتماع مع ممثلين عن دفعة 2023، لبحث آخر تطورات ملف التكليف الخاص بهم، ودعم طلباتهم المشروعة.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا على مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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