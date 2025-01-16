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الرياضة - 10:46 - القصة الكاملة لـ 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً في تركيا.. «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:46 - القصة الكاملة لـ 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً في تركيا.. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - القصة الكاملة لـ 3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً في تركيا.. «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:46 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ 3 إخوة من دولة تركيا، اختلفوا على الإرث، فقاموا بتقسيم مسجد تابع لهم فيما بينهم، وأثار هذا الجدل.

3 إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً في تركيا

أظهر مقطع الفيديو المتداول أن 3 إخوة من أبناء زعيم جماعة «المنزل» الدينية التركية، قاموا بتقسيم أحد الجوامع بعد خلاف حدث بينهم حول تقسيم تركة والدهم.

إخوة اختلفوا على الإرث فقسموا مسجداً في تركيا

تقسيم تركة جماعة المنزل التركية

وقسم أبناء زعيم جماعة المنزل التركية تركة والدهم، التي لا تقل عن 17 مليار ليرة، و5 آلاف منزل مستأجر، ولكن حدث خلاف بينهم على أحد المساجد.

الإخوة الـ 3 يحفرون في المسجد بـ تركيا

وبدأ الإخوة الـ 3، يحفرون في المسجد، لتقسيمه فيما بينهم، وقام أحد بتصوير هذه المشاهد، وناقلتها وسائل إعلام محلية، وانتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا.

جماعة «المنزل» الدينية التركية

الجدير بالذكر أن جماعة «المنزل» الدينية التركية، أسسها في البداية الشيخ النقشبندي محمد راشد أرول، واسمها نسبة إلى قرية منزل في ولاية أديامان جنوب وسط تركيا.

وتنتشر هذه جماعة «المنزل» الدينية التركية، التي لا يعرف على وجه التحديد عدد المنتسبين إليها في المناطق الغربية من البلاد.

وتمتلك جماعة «المنزل» الدينية التركية عدة مستشفيات ومدارس، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وسائل إعلام محلية تركية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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