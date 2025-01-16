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الرياضة - 10:26 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:26 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:26 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ما زالت تطورات أسعار الذهب في مصر تشغل بال الكثير من الأشخاص، وخاصة المستثمرين، لذا يرتفع معدل البحث بصورة مستمرة عن تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، وبالأخص سعر الذهب عيار 21، العيار الأكثر شراءً ومبيعا في السوق المحلي.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

بكام عيار 21 اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4302.75 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3944.25 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3765 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3227.25 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2510 جنيها
عيار 12 2165.75 جنيه 2151.5 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير

سعر الذهب عيار 24

- 4331.5 جنيه للبيع.

- 4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3970.5 جنيه للبيع.

- 3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3790 جنيها للبيع.

- 3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3248.5 جنيه للبيع.

- 3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2526.75 جنيه للبيع، .

- 2510 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2165.75 جنيه للبيع.

- 2151.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- 30320 جنيها للبيع، .

- 30120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1624.25 جنيه للبيع.

- 1613.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- 2694.21 دولار للبيع.

- 2693.94 دولارا للشراء.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية

وعن سعر الذهب بالمصنعية، فتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر، وباختلاف نوع عيار الذهب، إذ تمثل المصنعية ما يقرب من 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 60 و 100 جنيه.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

الذهب في مصر

وتتحرك تداولاتالذهب في مصر في نطاق عرضي بسبب عدم سيطرة اتجاه على السعر وعدم وضوح الصورة خلال الفترة الحالية، وقد ساعد هذا على تتبع السعر المحلي لحركة السعر العالمي.

وارتفع الذهب المحلي بشكل طفيف خلال التداولات الصباحية اليوم، ليتبع خطوات سعر الذهب العالمي في ظل استقرار تحركات الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، كما ساهم التراجع التدريجي الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الحد من فرص ارتفاع السعر بشكل كبير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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