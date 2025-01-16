الرياضة - 10:26 - عائد يصل لـ 30%.. تفاصيل شهادات بنكا مصر والأهلي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:26 صباحاً - شهادات الادخار.. يوفر بنكا «الأهلي ومصر» أعلى عائد على شهادات الادخار في عام 2025، يصل أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر لـ 30%.

وتأتي شهادات الادخار ذات العائد المتميز في بنكي «الأهلي ومصر»، من خلال طرح شهادات الادخار «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، وشهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة».

ويستمر كل من «الأهلي ومصر» في تصدر قائمة أكثر البنوك جذبا في تقديم شهادات الادخار بعوائد سنوية وربع سنوية وشهرية متميزة بـ الجنيه المصري، كما يقدم بنكا «الأهلي ومصر» أكبر شهادات الادخار بالعملات الأجنبية للمصريين وغير المصريين.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

شهادة الـ 30% من البنك الأهلي المصري

قيمة شراء الشهادة «البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي» من البنك الأهلي المصري

يستطيع عملاء البنك الأهلي الراغبين في شراء شهادة الـ30% من البنك الأهلي المصري أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.

مدة شهادة الـ 30% البلاتينية من البنك الأهلي المصري

تبلغ مدة شهادة الـ 30% البلاتينية من البنك الأهلي 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.

تفاصيل الاقتراض بـ ضمان شهادة الـ 30% من البنك الأهلي المصري

يمكن لعملاء البنك الأهلي أصحاب شهادة الـ 30% البلاتينية الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

استرداد شهادة الـ 30% من البنك الأهلي قبل انقضاء المدة

لا يجوز للعملاء ممن قاموا بـ شراء شهادة الـ 30% البلاتينية استرداد مبلغ الشهادة بشكل كامل قبل انقضاء مدة الـ 3 سنوات، ولكن يحق للعملاء كسر الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، على أن يتم استرداد جزء من الفوائد التي تم تحصيلها من قبل العملاء خلال الـ 6 أشهر بـ نسبة معينة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

تفاصيل شهادة الـ 30% البلاتينية من الأهلي المصري

يتم احتساب فائدة الـ 30% المقررة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتميز كالتالي:

في حالة احتساب العائد بشكل سنوي فيتم صرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات:

-في السنة الأولى يتم صرف العائد سنويا بنسبة 30%.

-في السنة الثانية يتم صرف العائد سنويا بنسبة 25%

-في السنة الثالثة يتم صرف العائد سنويا بنسبة 20%.

وفي حالة احتساب العائد بشكل شهري وثابت فيتم صرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات:

-في السنة الأولى يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بنسبة 26%.

-في السنة الثانية يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بمنسبة 22%.

-في السنة الثالثة يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بنسبة 18%.

يحق للأفراد المصريين والأجانب سواء كانوا بالغين أو قصر شراء شهادة الـ 30% من البنك الأهلي المصري.

ويمكن للأفراد شراء الشهادة من «الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري، الإنترنت البنكي، خدمة الأهلي فون 19623، الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج الخاصة بـ البنك الأهلي بالإضافة إلى البنوك والشركات التابعة لـ البنك بالخارج».

بنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

قيمة شراء شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

يستطيع عملاء بنك مصر الراغبين في شراء شهادة ابن مصر من بنك مصر أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.

مدة شهادة ابن مصر الثلاثية المتوفرة من بنك مصر

تبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.

تفاصيل الاقتراض بـ ضمان شهادة ابن مصر المتناقصة من بنك مصر

يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.