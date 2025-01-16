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مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

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مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 11:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

قتل شاب يمني في عملية سطو بأمريكا 

وقتل الشاب #اليمني - الأمريكي سليمان إبراهيم العبدي في عملية سطو مسلح في المتجر الذي يعمل فيه في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي #الأمريكية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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