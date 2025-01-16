بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

السفيرة الدنماركية تختتم مهامها في مصر تاركة إرثًا من العلاقات القوية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السفيرة الدنماركية تختتم مهامها في مصر تاركة إرثًا من العلاقات القوية - أخبار كلمتك

السفيرة الدنماركية تختتم مهامها في مصر تاركة إرثًا من العلاقات القوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:46 مساءً - اختتمت آنه دورته ريجلسن، سفيرة الدنمارك بالقاهرة  مهامها الدبلوماسية تاركة وراءها إرثًا من التعاون والتفاهم المعزز بين البلدين.

لعبت السفيرة ريجلسن، التي تولت منصبها في مايو 2023، دورًا محوريًا في تعميق العلاقات الثنائية خلال فترة شهدت تقدمًا كبيرًا بين البلدين. وكان من أبرز ما يميز هذه الفترة ترفيع مستوى العلاقات بين الدنمارك ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي. 

وأشار بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة إلى أن  هذه الشراكة الاستراتيجية  التي تعززت من خلال سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات رئيسية مثل الطاقة وتغير المناخ والهجرة والثقافة وحقوق الإنسان، ستعمل كخارطة طريق للتعاون في المستقبل، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية ستمهد الطريق لتشكيل مجلس أعمال مشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار.

واوضح البيان أن  السفيرة ريجلسن شاركت  خلال فترة وجودها في مصر في المبادرات التي عززت التبادل الثقافي والتعليمي، كما  افتتحت بجانب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن  استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة في بيت يكن، وهو مركز نابض بالحياة للإبداع والابتكار في منطقة الدرب الأحمر التاريخية في القاهرة. وعلاوة على ذلك، أشرفت السفيرة على إنشاء معهد الطهي الدنماركي في مصر، لتعزيز التبادل الثقافي ورعاية التنمية المهنية في فنون الطهي.

كما عملت السفيرة ريجلسن وإدراكًا منها لأهمية التعاون الإقليمي، على تعزيز العلاقات بين الدنمارك وجامعة الدول العربية، ورفع مستوى الحوار والتفاهم.

وقالت السفيرة ريجلسن في حفل وداع حضره دبلوماسيون مصريون وقادة أعمال وشخصيات ثقافية: "لقد كان من دواعي سروري أن أخدم كسفيرة للدنمارك في مصر خلال هذه الفترة من النمو والتعاون الديناميكي. وأنا على ثقة من أن الأساس الذي تم وضعه خلال فترة عملي سيمهد الطريق لشراكة طويلة ومزدهرة بين بلدينا".

وستعود السفيرة ريجلسن إلى الدنمارك لتولي منصب رئيسة المراسم بوزارة الخارجية الدنماركية، حيث ستواصل المساهمة في تعزيز العلاقات مع مصر وغيرها من الشركاء الرئيسيين. وستواصل سفارة الدنمارك في مصر خدمة المواطنين الدنماركيين وتعزيز العلاقات الثنائية تحت إشراف القائم بالأعمال فراي جاكسون

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نتنياهو يوجه الشكر إلى ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق