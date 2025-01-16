افتتاح سوق اليوم الواحد بجنوب سيناء للمرة الرابعة على التوالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:45 مساءً - افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة أبو رديس للمرة الرابعة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأسواق السابقة في مدن طور سيناء، شرم الشيخ، ورأس سدر.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوسيع مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق التقليدية، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، بالتعاون مع الجهات المحلية وشركات القطاع الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أن السوق يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم المجمدة ومشتقاتها، الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعومة لحاملي البطاقات التموينية.

وأضاف أن التجربة حققت نجاحًا ملحوظًا في مدن المحافظة، وأسهمت في تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأعرب المواطنون عن رضاهم عن المبادرة، مشيدين بجودة المنتجات وتنوعها، وأكدوا أن السوق يمثل خطوة إيجابية في تخفيف الأعباء الاقتصادية، داعين إلى استمرار تنظيمه بصفة دورية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في خطتها لتعميم أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة لجميع المواطنين.

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