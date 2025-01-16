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وزير الزراعة: انطلاق النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع في أبريل القادم - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة: انطلاق النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع في أبريل القادم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: انطلاق النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع في أبريل القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:45 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي وذلك في موعده الطبيعي بداية أبريل القادم وعقب عيد الفطر المبارك بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع.

 انطلاق معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي

وأكد أن الوزارة تعتزم إعادة المعرض إلى سابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه حيث يعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا ويشارك فيه منتجي نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ويحرص على زيارته آلاف المواطنين.

ومن ناحيته أكد علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن الوزير علاء فاروق يولى المعرض اهتماما كبيرا حتى يضعه على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة مشيرا إلى ان المعرض هذا العام سوف يكون بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو".

تفاصيل معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي

وأضاف "عزوز" أن الوزير وجه أيضا بدعوة بعض الدول للاشتراك في المعرض هذا العام تمهيدا لجعله معرضا دوليا العام القادم مشيرا إلى أن المتحف الزراعي بالدقي يشهد حاليا طفرة كبيرة في أعمال التطوير والتجميل والتشجير وإزالة جميع المخلفات الزراعية استعدادا لاستقبال هذا الحدث الكبير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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