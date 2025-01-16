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الرياضة - 01:37 - حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:37 - حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:37 - حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:37 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة من وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

تستعرض«الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل ما يخص حالة الطقس اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات
حالة الطقس غدا

حالة الطقس

أشارت الأرصاد الجوية إلى توافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما يوجد نشاط في الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انعدام الرؤية الأفقية صباحًا بسبب ظاهرة جوية خطيرة تضرب البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق مما يحجب الرؤية.

حالة الطقس غدا السبت وتوقعات مفاجئة للأرصاد
حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

- القاهرة 21 13

- العاصمة الإدارية 20 12

- 6 أكتوبر 20 11

- طنطا 20 12

- دمياط 19 14

- بورسعيد 20 15

- الإسماعيلية 24 09

- السويس 23 10

- العريش 22 08

- بنها 21 12

- دمنهور 20 11

- وادي النطرون 20 12

- كفر الشيخ 20 11

- المنصورة 20 12

- الزقازيق 21 13

- شبين الكوم 20 13

- رفح 22 07

- السلوم 20 12

- سيوة 24 08

- رأس غارب 22 15

- الغردقة 25 16

- سفاجا 24 15

- شلاتين 26 22

- حلايب 25 19

- رأس سدر 23 11

- الطور 23 14

- طابا 21 10

- شرم الشيخ 26 17

- الإسكندرية 21 11

- العلمين 20 10

- مطروح 20 10

- الفيوم 24 11

- المنيا 25 11

- أسيوط 26 12

- سوهاج 26 12

- قنا 29 14

- الأقصر 29 13

- أسوان 30 15

- الوادي الجديد 27 13

- أبو سمبل 29 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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