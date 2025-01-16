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جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود - أخبار كلمتك

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جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:25 مساءً -  أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
 
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

 

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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