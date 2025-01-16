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رواتب المشرفين الحوثيين ٩ مليون ريال شهريا - أخبار كلمتك

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رواتب المشرفين الحوثيين ٩ مليون ريال شهريا - أخبار كلمتك

رواتب المشرفين الحوثيين ٩ مليون ريال شهريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 01:18 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف إعلامي تابع لجماعة الحوثيين عن المبالغ التي يستلمها المشرفين الحوثيين كمرتبات شهرية.

وقال الاعلامي الحوثي محمد العماد ان رواتب المشرفين الحوثيين تصل الى 9 مليون شهريا كمرتبات تمنح لهم.

وتحدث العماد في فيديو له وهو يقول ان رواتب المشرفين مابين 7 إلى 9 مليون ريال يمني.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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