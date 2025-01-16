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ديوان للنشر تصدر طبعات جديدة من ثلاث كتب لطه حسين - أخبار كلمتك

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ديوان للنشر تصدر طبعات جديدة من ثلاث كتب لطه حسين - أخبار كلمتك

ديوان للنشر تصدر طبعات جديدة من ثلاث كتب لطه حسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:30 صباحاً - صدر حديثا عن دار ديوان للنشر، ثلاث طبعات جديدة لكتب عميد الأدب العربي طه حسين، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

كتب طه حسين 

وتضمنت الطبعات الجديدة كتب “مستقبل الثقافة في مصر”، “ألوان”، “مع المتنبي”. 

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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