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صالون نفرتيتي يناقش "صون وحماية التراث المصري" بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

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صالون نفرتيتي يناقش "صون وحماية التراث المصري" بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

صالون نفرتيتي يناقش "صون وحماية التراث المصري" بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً -  يطرح صالون "نفرتيتي" الثقافي، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، قضية جديدة من قضاياه التي تهتم بالحضارة المصرية، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل الموافق 18 يناير بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة.

أبرز محاور النقاش

 ويناقش الصالون إجراءات صون وحماية التراث الثقافى، وتسجيل العناصر التراثية على قوائم التراث الثقافى غير المادى لدى منظمة اليونسكو، كما يستعرض آليات الصون والحماية وأهمية تسجيل تلك العناصر على قائمة التراث الإنساني لدى المنظمة، والإجراءات التى يترتب عليها تسجيل كل عنصر من العناصر التى تم تسجيلها حتى الآن. 

 

ويستضيف الصالون للمناقشة الدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بمعهد الفنون الشعبية- أكاديمية الفنون- ومستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافى، وعضو اللجنة الدولية للتقييم بمنظمة اليونسكو، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفى "محمد بغدادي" عضو لجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس الأعلى للثقافة.

 

صالون نفرتيتي

 تأسس صالون نفرتيتي الثقافي في مايو ٢٠٢٣، ويعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، ويناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري. 

ويشرف على إعداد الصالون كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف وأماني عبد الحميد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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