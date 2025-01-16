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تداول 17 ألف طن و1149 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 17 ألف طن و1149 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 17 ألف طن و1149 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:00 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة.  

وتم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1149 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 534 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 615 شاحنة و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا، امل وFLORA  بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت أربع سفن وهي/ أمل، بوسيدون اكسبريس، سينا وRUI SU PANG، كما تم تداول 3600 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ENGI قادمة من السعودية.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2190 راكب بموانيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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