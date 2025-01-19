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مكتب نتنياهو: إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين الساعة 4 عصرًا - أخبار كلمتك

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مكتب نتنياهو: إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين الساعة 4 عصرًا - أخبار كلمتك

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين الساعة 4 عصرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:20 مساءً - قالت مؤسسات شؤون الأسرى في القدس،: إن  قوات الاحتلال اقتحمت منازل 4 أسرى بالقدس المحتلة يتوقع الإفراج عنهم اليوم.

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 عصرا

كما أوضحت  “جيروزاليم بوست” نقلا عن مكتب نتنياهو: “من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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