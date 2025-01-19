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أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:15 مساءً - تمكن فريق نابولي من خطف فوز مثير على حساب مضيفه أتالانتا، بثلاثية مقابل هدفين، مساء أمس السبت، على ملعب جيويس، بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

نابولي في صدارة الدوري الإيطالي 

الفوز سمح لفريق نابولي بمواصلة تصدر جدول ترتيب البطولة، بـ50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان (44 نقطة)، لكن النيراتزوري لعب مباراتين أقل.

أرقام مذهلة لفريق نابولي في الدوري الإيطالي 

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن نابولي حقق هذا الموسم في الكالتشيو، الفوز في 8 مباريات خلال أول 11 مواجهة خارج ملعبه، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

ففي الموسم الحالي، لعب نابولي 11 مباراة خارج الديار سجل خلالها 8 انتصارات وتعادلين وخسارة.

ونوهت بأن المرة الأولى التي حقق فيها نابولي هذا الإنجاز (10 انتصارات من أول 11 مباراة) خارج قواعده، يعود لموسم 2017-2018، وأنهى البطولة في المركز الثاني.

وجاءت المرة الثانية (9 انتصارات) بموسم 2022-2023، الذي توج فيه بلقب الاسكوديتو.

ويعد فريق الجنوب منافسا قويا على لقب الدوري هذا الموسم، في ظل التألق والنتائج المميزة للفريق تحت القيادة الفنية للمدرب أنطونيو كونتي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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