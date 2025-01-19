وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين - أخبار كلمتك

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للمصري بمواجهة بلاك بولز في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للمصري بمواجهة بلاك بولز في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

نجم برازيلي جديد في طريقه إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

نجم برازيلي جديد في طريقه إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

اتحاد الصناعات: مطلوب النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق - أخبار كلمتك

اتحاد الصناعات: مطلوب النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - «تريند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بسبب فيديو مخل وهذه التهم الموجهة لها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - «تريند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بسبب فيديو مخل وهذه التهم الموجهة لها - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - «تريند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بسبب فيديو مخل وهذه التهم الموجهة لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - منى فاروق.. مقطع فيديو بثته الفنانة منى فاروق، على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قادها للمثول في ساحات المحاكم، بعدما حددت المحكمة المختصة، جلسة 22 يناير الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

التهم الموجهة لـ منى فاروق

وجاء في نص أمر إحالة الفنانة منى فاروق، للمحاكمة، أنه عقب مطالعة أوراق القضية رقم 11350 لسنة 2024 حضر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 8524 لسنة 2024 جمع شئون الاقتصادية، أن منى محمد فاروق في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سالفا وحرر بشأن القضية رقم 1437 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

إصابة الفنانة منى فاروق بنزيف في المعدة
الفنانة منى فاروق

وتابع أمر الإحالة، أن ذلك المقطع المشار إليه يثير اشمئزاز من يشاهدها وبذلك، تعدت على القيم الأسرة المصرية والمجتمع.

بلاغ ضد منى فاروق

وفي وقت سابق قدم أحد المحامين ببلاغا ضد الفنانة منى فاروق، وجاء مضمون البلاغ في اتهام المدعوة منى فاروق بالتحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع وإساءة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لصورة مكانة المرأة المصرية داخل وأمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

الفنانة منى فاروق

فيديو الفنانة منى فاروق

وذلك بسبب الفيديو الذي نشرته الفنانة منى فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن: «أنا تنحة وبجحة وعيني قد كدة.. وأنا تريند الجيل وكل جيل وأنتم مركزين معايا.. .

الفنانة منى فاروق

إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة

وعقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.

22 يناير.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق