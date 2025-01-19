الرياضة - 11:46 - «تريند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بسبب فيديو مخل وهذه التهم الموجهة لها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - منى فاروق.. مقطع فيديو بثته الفنانة منى فاروق، على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قادها للمثول في ساحات المحاكم، بعدما حددت المحكمة المختصة، جلسة 22 يناير الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

التهم الموجهة لـ منى فاروق

وجاء في نص أمر إحالة الفنانة منى فاروق، للمحاكمة، أنه عقب مطالعة أوراق القضية رقم 11350 لسنة 2024 حضر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 8524 لسنة 2024 جمع شئون الاقتصادية، أن منى محمد فاروق في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سالفا وحرر بشأن القضية رقم 1437 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابع أمر الإحالة، أن ذلك المقطع المشار إليه يثير اشمئزاز من يشاهدها وبذلك، تعدت على القيم الأسرة المصرية والمجتمع.

بلاغ ضد منى فاروق

وفي وقت سابق قدم أحد المحامين ببلاغا ضد الفنانة منى فاروق، وجاء مضمون البلاغ في اتهام المدعوة منى فاروق بالتحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع وإساءة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لصورة مكانة المرأة المصرية داخل وأمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

فيديو الفنانة منى فاروق

وذلك بسبب الفيديو الذي نشرته الفنانة منى فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن: «أنا تنحة وبجحة وعيني قد كدة.. وأنا تريند الجيل وكل جيل وأنتم مركزين معايا.. .

إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة

وعقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.

22 يناير.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية