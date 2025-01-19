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الرياضة - 01:00 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:00 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:00 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025 بسوق الصاغة في مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيه للجرام، وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2703.38 دولار للبيع، 2702.33 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4320 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3780 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3240 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

-سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30240 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2703 دولارات للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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