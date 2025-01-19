كواليس زيارة هاني أبو ريدة لنادي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:35 مساءً - استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وفدًا من اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بمقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الأحد.

وقام وفد من اتحاد الكرة مكون من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة ووليد درويش عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة مقر نادي الزمالك ظهر اليوم.



ورحب الكابتن حسين لبيب، بوفد اتحاد الكرة، والذي كان في استقبالهم بصحبة كل من، الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان، والكابتن حسين السيد، وهاني شكري ونيرة الاحمر وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأشاد هاني أبوريدة بحفاوة الاستقبال من مجلس إدارة الزمالك، ومن جانبه رحب الكابتن حسين لبيب بوفد اتحاد الكرة والتعاون المثمر بين الزمالك ومجلس الجبلاية لخدمة الكرة المصرية، وتناقش أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول سبل تطوير كرة القدم المصرية.

وفي نهاية الجلسة قام رئيس نادي الزمالك بتسليم درع النادي لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلي صعيد كرة القدم، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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- لعب 15 مباراة (فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وانهزم في 5 مباريات)

- سجل 25 هدف واستقبل 14 هدف

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

وتنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة أمام جروس لإشراك عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط

4- بلاك بولز 4 نقاط

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