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غدا، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصري رسميا - أخبار كلمتك

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غدا، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصري رسميا - أخبار كلمتك

غدا، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصري رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:40 مساءً - الاتصال عبر الواى فاى، يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling في السوق المصري، غدًا الاثنين في مصر بحضور  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

ويعقب الإطلاق مؤتمرًا صحفيًا، للمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهازالقومى لتنظيم الاتصالات، وبحضور ممثلين لشركات الاتصالات الأربع.

معلومات عن تقنية الواي فاي السريع 

وتوفر تقنية الواي فاي WiFi6E  سرعات أعلى وزمن استجابة أقل وكفاءة أكبر في استخدام الشبكات اللاسلكية، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين بشبكات الإنترنت الداخلية.

وتعمل تقنية الواي فاي Wi-Fi 6E أيضًا على نطاق 6 جيجا هرتز لزيادة عرض النطاق الترددي، وتوفر شبكة Wi-Fi 6E سرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخلًا أقل للإشارة، طالما أن الجهاز المدعوم متصل بجهاز توجيه Wi-Fi 6E كما يمكن لشبكة Wi-Fi 6E التعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون انخفاض في الأداء، مما يجعلها مثالية للبيئات التي تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، مثل المنازل الذكية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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