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سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية - أخبار كلمتك

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سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية - أخبار كلمتك

سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:05 صباحاً - رفعت مصانع مصر منذ مطلع العام الجديد 2025، لافتات التصنيع أولا من أجل توطين صناعة السيارات في السوق المحلية والنهوض بالقطاع الصناعي خلال الأعوام القادمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت شيفروليه أولى الشركات المستجيبة في توطين الصناعة وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارة شيفروليه أوبترا لأول مرة في مصر ومن المقرر تقديمها في السوق المصرية خلال الشهر الجاري قبل نهايته مباشرة ويحتمل أن يكون ذلك بين يومي 27 و28 يناير الجاري.

 

 وكانت السيارة قد بدأ تجميعها محليًا في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي ثم إجراء الاختبارات عليها طوال الفترة السابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية وقدرتها على التعامل مع الطرق المصرية. 

 

وتطرح السيارة في مصر بلقب  شيفروليه أوبترا، حيث يتم تجميعها هناك ضمن التعاون بين علامة شيفروليه وسايك الصينية. واستمرت الاختبارات على السيارة على الطرق المصرية لمدة 6 أشهر لضمان قدرتها على التعامل مع الطرق المصرية. كما تم تسجيلها كأول سيارة في برنامج تطوير صناعة السيارات. 

حصلت سيارات  شيفروليه أوبترا على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 98 حصان وعزم دوران 143 نيوتن متر وناقل حركة CVT أوتوماتيك أو ناقل حركة يدوي من 6 سرعات. كما تعمل السيارة بالجر الأمامي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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