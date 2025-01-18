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الشريك التاسع، انضمام نيجيريا لتجمع بريكس - أخبار كلمتك

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الشريك التاسع، انضمام نيجيريا لتجمع بريكس - أخبار كلمتك

الشريك التاسع، انضمام نيجيريا لتجمع بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:10 مساءً - أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها "دولة شريكة".

وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في بريكس، بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزباكستان.

 

 أكبر تعداد سكاني في العالمي

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان لها، "تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول بريكس، وهي صاحبة سادس أكبر تعداد سكاني في العالمي، والأكبر في أفريقيا، كما أنها أحد الاقتصادات الكبرى في القارة".  

وأضاف البيان: "تلعب نيجيريا دورا فعالا في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وفي إصلاح الحوكمة العالمية، وهي قضايا ذات أولوية قصوى خلال الرئاسة الحالية للبرازيل".

 

دول مجموعة البريكس 

كانت المفاوضات انطلقت لتشكيل بريكس في عام 2006 وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009. وكان أعضاؤها البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب إفريقيا في 2010.

وفي العام الماضي، ضمت المجموعة إليها إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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