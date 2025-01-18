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كيف تسترد أموالا تم تحويلها بالخطأ لشخص آخر عبر إنستاباي - أخبار كلمتك

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كيف تسترد أموالا تم تحويلها بالخطأ لشخص آخر عبر إنستاباي - أخبار كلمتك

كيف تسترد أموالا تم تحويلها بالخطأ لشخص آخر عبر إنستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:55 مساءً - يقع العديد من عملاء البنوك في خطأ التحويل عبر إنستاباي لشخص غير مقصود.

وتم تحديد عدة خطوات أساسية يمكن من خلالها استرداد المبالغ المحصلة بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي.

 

وأوضح مسئولو التطبيق أن هناك عدة خطوات يجب على العملاء اتباعها فور تحويل أموالهم بالخطأ وهي كالتالي:

 التواصل السريع مع البنك المسجل عليه حساب العميل.

تقديم طلب يسمى بـ«النوايا الحسنة» من أجل استرداد المبلغ من الشخص المحول إليه بالخطأ، وذلك من خلال الرقم المرجعي للمعاملة. 

بعد تقديم طلب النوايا الحسنة، سيتواصل البنك مع الشخص المحول إليه المبلغ بالخطأ.

 

في حالة رفض الشخص المحول إليه المبلغ على الحساب البنكي يجب اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت وتقديم كافة الأدلة اللازمة والتي تتضمن «استخراج ما يفيد تحويل الأموال، إثبات عدم وجود أي صلة تربط العميل بالمحول له، وإثبات عدم رده للمبلغ، وجود تشابه بين الرقم المراد تحويل الأموال له والرقم الخطأ»، وانتظار نتيجة التحقيق.

كذلك يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك، أو تقديم شكوى بالمعاملة إلى البنك المركزي المصري.

إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي

وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "انستا باي".

وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11  مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة  4700%  مقارنة بعام 2022.

وأكد أن البنك المركزي، يعمل بشكل دائم على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن العميل سيكون قادرًا على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي عبر تطبيق انستا باي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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