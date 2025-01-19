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تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

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تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:39 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تاريخ المواجهات المباشرة بين الزمالك وإنيمبا.

- دوري الأبطال 2015 – مرحلة المجموعات
الجولة الأولى: انيمبا 0-1 الزمالك (باسم مرسي)
الجولة الخامسة: الزمالك 1-0 انيمبا (باسم مرسي)
- كأس الكونفدرالية 2024-2025 - مرحلة المجموعات
الجولة الثانية: انيمبا 2-2 الزمالك (سيف الدين الجزيري وعمر فرج)

 موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري 

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة أمام جروس لإشراك عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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