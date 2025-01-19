مشاهير العرب - نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل بعد وفاة زوجها: مضطرة أنزل اشتغل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:25 مساءً - خرجت الفنانة نشوى مصطفى لترد على موجة الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها على شاشة التلفزيون واستئناف عملها عقب وفاة زوجها.

وقالت نشوى مصطفى: «الناس مش فاهمة أن في حاجة اسمها شروط جزائية في العقود، وأنا مش هقدر أتحمل دفع الملايين، فمضطرة أنزل أشتغل».

وعلّقت أيضا على ظهورها بمكياج موضحة: «التصوير له شروط، منها الإضاءة والمكياج، وده مش بهدف التجميل لإرضاء حد، ربنا هو العالم بنيتي، وأنا مش مضطرة أبرر».

كما ردت أيضا على تساؤلات الجمهور حول خروجها للعمل قبل انتهاء فترة العدة، قائلة إنها استشارت أهل العلم في هذا الأمر.

وأوضحت: «سألت مشايخ عن حكم نزولي للعمل لأنني مرتبطة بعقود ومصالح ناس، وأكدوا أن الخروج للعمل أو للطبيب ليس حرامًا. لكن الخروج للتسوق أو الزيارات العائلية يجب أن يكون بعد انتهاء فترة العدة».

كما لفتت نشوى إلى أنها مريضة قلب وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، مما يفرض عليها الخروج لمراجعة الأطباء.

وفاة زوج نشوى مصطفى

الجدير بالذكر أن زوج الفنانة نشوى مصطفى توفي يوم 28 ديسمبر 2024، وعادت الفنانة إلى العمل بعد أيام من وفاته.