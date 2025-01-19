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وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:26 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أنه على مدار الـ6 شهور الماضية تمت زيارة أكثر من 300 مدرسة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدت اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، بشأن مناقشة مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصري، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمشاركة عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامي أسامة كمال، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التعليم: مشاركة 15 ألف مدير مدرسة من خلال ورش عمل قمنا بتنفيذها

وتابع الوزير: «جلست مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة من إجمالي أكثر من 21 ألف مدير مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية»، موضحًا أن ذلك تم تنفيذه من خلال ورش عمل ومناقشة كل ما يخص التعليم.

وأضاف الوزير: «جلست مع آلاف المعلمين، وذهبت لمدارس في القرى، ونعلم كيف تسير العملية التعليمية بالداخل وجلست مع زملائي بالوزارة في عدة جلسات للمناقشة».

عبد اللطيف: رصدنا مشكلة في كل بيت في مصر

واستكمل وزير التربية والتعليم، حديثه قائلًا: «رصدنا مشكلة في كل بيت في مصر، ونحن في انتظار الحوار المجتمعي، وأنه إذا رأى تأجيل النظام سوف نؤجله وهذا مجرد مقترح، وهدفنا من تطبيقه رفع كابوس الثانوية العامة عن الأسرة المصرية دون استعجال».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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