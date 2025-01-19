وزارة التربية والتعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:26 مساءً - أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكليات المتاحة للمسارات في نظام البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

الكليات المتاحة لطلاب مسار الطب وعلوم الحياة

- الطب.

- الأسنان.

- الصيدلة.

- التمريض.

- كليات العلوم.

- العلاج الطبيعي.

- الطب البيطري.

- الزراعة.

- المعاهد العالية: «التخصصات الزراعية - التمريض».

- المعاهد الفنية: «الصحية - التمريض».

- التخصصات الصحية في الجامعات التكنولوجية.

الكليات المتاحة لطلاب مسار العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا

- الهندسة.

- التخطيط العمراني.

- الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.

- الفنون التطبيقية.

- الفنون الجميلة.

- شعبة الرياضيات.

- الشهية الهندسية زراعة

- المعاهد: «الحاسب الآلي- نظم ومعلومات - المعاهد الهندسية».

- المعاهد الفنية: الحكومية المتوسطة.

- التخصصات الفنية في الجامعات التكنولوجية.

الكليات المتاحة لطلاب مسار إدارة الأعمال و العلوم الاجتماعية

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التجارة وإدارة الاعمال.

- الحقوق.

- الآداب.

- الآثار.

- المعاهد الفنية: «المحاسبة - الإدارة - الاقتصاد - نظم المعلومات الإدارية».

- المعاهد الفنية الحكومية المتوسطة

الكليات المتاحة لطلاب مسار الآداب والعلوم الإنسانية

- جميع الكليات الأدبية والنظرية.

- الخدمة الاجتماعية.

- الإعلام.

- الحقوق.

- الألسن.

- الآثار.

- الفنون الجميلة.

- التربية.

- المعاهد العالية: جميع المعاهد العالية في التخصصات النظرية والأدبية واللغات.

- المعاهد الفنية الحكومية المتوسطة.

- التخصصات النظرية في الجامعات التكنولوجية.

حوار مجتمعي حول نظام البكالوريا الجديد

وانطلقت جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأحد الموافق 19 يناير، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.