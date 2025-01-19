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الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:26 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم الأحد الموافق 19 من يناير 2025، بمنافسات بطولة الدوري الإسباني، وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ولاس بالماس ضمن مواجهات الجولة العشرين للدوري الإسباني، موسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني بث مباشر

ويأتي نادي لاس بالماس ضيفًا ثقيلاً على النادي المالكي، حيث تقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتواجه الفريقين ريال مدريد أمام لاس بالماس في مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وتعد مباراة اليوم بالنسبة لنادي ريال مدريد فرصة ذهبية لتصدر الليجا، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة، ولاس بالماس لديه 22 نقطة في المركز 14.

ويدخل ريال مدريد المباراة بعد خوضه مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، مساء الخميس، والتي امتدت للأشواط الإضافية بكأس ملك إسبانيا، وقد حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-2 ليتأهل لربع النهائي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس اليوم الأحد الموافق 19 من يناير 2025، ضمن مواجهات الجولة العشرين للدوري الإسباني، موسم 2024-2025.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3، على أن يعلق على المباراة، حفيظ دراجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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