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مشاهير العرب - لقطات مؤثرة من عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لقطات مؤثرة من عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لقطات مؤثرة من عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:45 مساءً - شيعت منذ قليل، جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها من الوسط الفني وخارجه.

جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وأقيمت صلاة الجنازة على والد ياسمين عبد العزيز، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ووصل جثمان والد ياسمين عبد العزيز، وسط حراسة مشددة، وكان من ضمن الحاضرين السيناريست عمرو محمود ياسين الذي حرص على مساندة ياسمين في محنتها.

عزاء والد ياسمين عبد العزيز
جنازة والد ياسمين عبد العزيز

عزاء والد ياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين عبد العزيز أثناء تشيع الجثمان في حالة انهيار عاطفي وبدت ملامح الحزن عليها، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.

عزاء والد ياسمين عبد العزيز
جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت إلغاء عزاء والدها، الذي كان مقررًا إقامته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الإثنين 20 يناير، واكتفت بتلقي العزاء عند المقابر.

أحمد العوضي في جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وحرص الفنان أحمد العوضي، على حضور الجنازة والتواجد أثناء التشييع لمواساة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

عزاء والد ياسمين عبد العزيز
جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز وفاة والدها صباح يوم السبت 19 يناير، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مقتضبة، حيث قالت: «توفي إلى رحمة الله أبويا»، وبعدها قررت إلغاء عزاء والدها مشيرة أنها ستكتفي بتشييع الجنازة، وأخذ العزاء عند المقابر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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