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تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو - أخبار كلمتك

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تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو - أخبار كلمتك

تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:45 صباحاً - فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مع ابنتيه «تاليا وأماميا»، قبل حفل جوي أورد.

 

وظهرت ابنة تامر حسني، في مقطع الفيديو، وهي تقول: «إحنا دلوقتي رايحين حفل جوي أورد وبابي مش عايز يقولنا هيدخل ازاي ولا هيعمل إيه»، ليرد عليها تامر قائلًا: «إيه يا بنتي الصبر ما انتم جايين تتفرجوا إيه جو عمر وسلمى 2 ده؟، في إشارة منه إلى اسم فيلمه الشهير. 

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Tamer Hosny‎‏ (@‏‎tamerhosny‎‏)‎‏

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”،وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.


وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

 

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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